加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 社會

善用科技防詐騙 刑事局與趨勢科技合作推預警雷達

2025/6/26 16:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北26日電）刑事局今天表示，與趨勢科技合作在「AI防詐達人App」推出詐騙預警雷達功能，可主動辨識詐騙風險徵兆，提前預警並提供防騙建議，降低民眾財損與個資外洩風險。

刑事局發布新聞資料指出，為強化全民防詐意識，與網路資安廠商趨勢科技合作推動AI防詐科技應用，正式宣布導入詐騙預警雷達功能。

刑事局表示，此功能內建於趨勢科技的「AI防詐達人App」，透過AI演算法結合實務偵查經驗，可即時分析用戶手機中的通訊與瀏覽行為，主動辨識詐騙風險徵兆，提前預警並提供防範建議，協助民眾在詐騙發生前可即時應對，降低自身財損與個資外洩風險。

刑事局指出，近年詐騙集團手法層出不窮，從假投資、假冒親友到假冒政府機關的釣魚訊息，擾亂民眾生活，對社會治安造成極大挑戰。

刑事局表示，依趨勢科技調查，近88%民眾曾遭詐騙鎖定，鎖定的主要方式為收到投資或快速賺錢訊息、收到來自政府官方機構假緊急訊息、收到冒充親友或其他可信人物的訊息。

其中，超過3成民眾受害，顯示全民防詐意識亟需再強化。刑事局指出，經長期投入反詐騙宣導與科技偵詐，深知AI已成詐騙集團提升攻擊能力的新工具，與趨勢科技合作，善用AI技術攜手佈建防詐聯防網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

趨勢科技透過刑事局新聞資料表示，詐騙預警雷達的核心在於透過實際詐騙案例資料訓練AI模型，主動辨識使用者在簡訊、通話、網頁、深偽視訊的潛在風險，當發現異常，可即時推播警訊與防範建議給用戶，並主動攔截惡意連結。

刑事局指出，面對日益隱蔽的詐騙攻勢，民眾除要提高警覺，更應善用防詐科技工具，如165打詐儀錶板或運用警方與民間專業單位合作推出的App及防詐措施。（編輯：龍柏安）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：