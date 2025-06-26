善用科技防詐騙 刑事局與趨勢科技合作推預警雷達

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（中央社記者劉建邦台北26日電）刑事局今天表示，與趨勢科技合作在「AI防詐達人App」推出詐騙預警雷達功能，可主動辨識詐騙風險徵兆，提前預警並提供防騙建議，降低民眾財損與個資外洩風險。

刑事局發布新聞資料指出，為強化全民防詐意識，與網路資安廠商趨勢科技合作推動AI防詐科技應用，正式宣布導入詐騙預警雷達功能。

刑事局表示，此功能內建於趨勢科技的「AI防詐達人App」，透過AI演算法結合實務偵查經驗，可即時分析用戶手機中的通訊與瀏覽行為，主動辨識詐騙風險徵兆，提前預警並提供防範建議，協助民眾在詐騙發生前可即時應對，降低自身財損與個資外洩風險。

刑事局指出，近年詐騙集團手法層出不窮，從假投資、假冒親友到假冒政府機關的釣魚訊息，擾亂民眾生活，對社會治安造成極大挑戰。

刑事局表示，依趨勢科技調查，近88%民眾曾遭詐騙鎖定，鎖定的主要方式為收到投資或快速賺錢訊息、收到來自政府官方機構假緊急訊息、收到冒充親友或其他可信人物的訊息。

其中，超過3成民眾受害，顯示全民防詐意識亟需再強化。刑事局指出，經長期投入反詐騙宣導與科技偵詐，深知AI已成詐騙集團提升攻擊能力的新工具，與趨勢科技合作，善用AI技術攜手佈建防詐聯防網。

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趨勢科技透過刑事局新聞資料表示，詐騙預警雷達的核心在於透過實際詐騙案例資料訓練AI模型，主動辨識使用者在簡訊、通話、網頁、深偽視訊的潛在風險，當發現異常，可即時推播警訊與防範建議給用戶，並主動攔截惡意連結。

刑事局指出，面對日益隱蔽的詐騙攻勢，民眾除要提高警覺，更應善用防詐科技工具，如165打詐儀錶板或運用警方與民間專業單位合作推出的App及防詐措施。（編輯：龍柏安）1140626