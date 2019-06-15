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各界關注香港反送中
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各界關注香港反送中1/26

蔡總統：送中條例凸顯一國兩制挫敗

最新更新：2019/06/15 17:41
國立金門大學15日舉行107學年度畢業典禮，總統蔡英文出席致詞表示，中國不應該被忽略，但是如果世界觀被「鎖在中國」，台灣就註定沒有辦法走向世界。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日
國立金門大學15日舉行107學年度畢業典禮，總統蔡英文出席致詞表示，中國不應該被忽略，但是如果世界觀被「鎖在中國」，台灣就註定沒有辦法走向世界。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）總統蔡英文今天在國立金門大學畢業典禮表示，「送中條例」引發的衝突，再次凸顯「一國兩制」在香港的挫敗；不接受一國兩制是台灣人民不分黨派最大共識。

香港特別行政區行政長官林鄭月娥宣布，港府決定暫緩修訂條例。由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，修例迫切性已不存在。

至於第11屆海峽論壇登場，蔡總統於畢典致詞表示，也許有人會在會中再次提到一國兩制台灣方案，但她要明確說，不接受一國兩制，是台灣人民不分黨派最大共識，「這就是我們台灣的基本立場」。

不少畢業生舉手稱曾循小三通造訪廈門，蔡總統說，現在金大學生因地利之便，最有機會訪問對岸，比同齡本島學生更有機會認識中國，但過去有些人認為台灣要走向世界須透過中國，她不同意這樣狹隘的世界觀。

蔡總統表示，中國不應被忽略，但如果世界觀被「鎖在中國」，台灣就註定無法走向世界；對中國抱有警覺，不必然帶有敵意，就像她鼓勵兩岸民間交流，也必然提醒大家務必顧及主權、尊嚴及國家安全。

蔡總統說，台灣不只是台灣海峽上的台灣，更應是太平洋上的台灣；全球局勢瞬息萬變，美中貿易戰激烈化，嚴重衝擊台灣長期以來依賴的三角貿易做法，讓很多廠商須重新布局。

蔡總統表示，過去3年多，政府致力強化內需對經濟的支撐，全力改善投資環境，把挑戰化為機遇，迎接台商回流、外資看好的「投資大爆發」。危機變轉機從來都不是運氣，「我們做了充分的準備」。

蔡總統說，金門是特殊的地方，曾是兩岸對峙最前線，也是兩岸交流最前線；隨兩岸關係起伏波折，金門始終是眾所矚目焦點。

蔡總統鼓勵畢業生，從兩岸交往最前線學校畢業，要更有世界觀看待兩岸關係格局；希望畢業生抱持感恩的心，未來奉獻這塊土地，「我們會老，你們會長大」，她的工作就是在變局中掌穩舵，讓各位保有選擇未來的權利。（編輯：李明宗）1080615

總統蔡英文（前左3）15日出席國立金門大學107學年度畢業典禮，與內政部長徐國勇（前左2）、金門縣長楊鎮浯（前右4）等人一同和畢業學子手比小愛心合影。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日
總統蔡英文（前左3）15日出席國立金門大學107學年度畢業典禮，與內政部長徐國勇（前左2）、金門縣長楊鎮浯（前右4）等人一同和畢業學子手比小愛心合影。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日
總統蔡英文（左）15日跨海到金門出席國立金門大學畢業典禮，金大校長陳建民（左2）並致贈紀念禮品給蔡總統。中央社記者黃慧敏攝　108年6月15日
總統蔡英文（左）15日跨海到金門出席國立金門大學畢業典禮，金大校長陳建民（左2）並致贈紀念禮品給蔡總統。中央社記者黃慧敏攝　108年6月15日
國立金門大學15日舉行107學年度畢業典禮，總統蔡英文（前左8）出席，受青年學子歡迎。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日
國立金門大學15日舉行107學年度畢業典禮，總統蔡英文（前左8）出席，受青年學子歡迎。中央社記者黃慧敏攝 108年6月15日
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