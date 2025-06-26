美國明年度國防預算 川普盼增購高科技飛彈與無人機

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據今天公布的預算資料，美國總統川普希望在2026年度國防預算中提高軍人薪資、採購更多高科技飛彈與無人機，同時削減海軍人員編制並減少購買軍艦和戰鬥機，以節省經費。

路透社報導，美國2026會計年度國防和國家安全預算需求為8926億美元（約新台幣25兆9389億元），大致與今年持平。

這筆預算案同時涵蓋能源部執行的核武相關活動，及增加國土安全經費，透過從武器及服務項目的經費調撥資金，來資助川普優先關注的領域。

白宮表示，這筆資金將用於嚇阻中國在印太區域的侵擾行為，並重振美國國防工業基礎。

川普力推的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統大部分資金包含在另一份預算案中，並未列入本次提交國會的提案。

在2026年度國防預算案中，川普要求減少採購國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35戰鬥機，且僅採購3艘軍艦。

美國海軍表示，通用動力公司（General Dynamics）和杭廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）建造的1艘維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦，和另外15艘軍艦的採購，預計列入另一份撥款法案中。

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這項預算案還要求為軍人加薪3.8%，但同時透過讓操作成本較高的舊型軍艦與飛機等武器裝備除役，來削減開支。根據這項計畫，海軍預計裁減7286名文職人員。

美國前總統拜登（Joe Biden）任內最後一年編列的2025年度國防預算中，要求採購68架F-35戰機；相較下，在川普2026年度國防預算需求中，僅要求採購47架。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1140626