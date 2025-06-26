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OpenAI：北京擴張AI勢力 智譜AI拿下多國合約

2025/6/26 17:41
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（中央社舊金山25日綜合外電報導）人工智慧（AI）新創公司OpenAI指出，旗下分析師發現中國新創企業北京智譜華章科技股份有限公司（智譜AI）拿下多個地區政府合約，顯示中國追求全球AI領導地位動能與日俱增。

路透社報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天在貼文中表示，智譜AI目標是「搶在美國或歐洲競爭對手之前，以中國系統和標準鎖住新興市場，同時展示一種『負責、透明且可稽查』的中國AI替代方案」。智譜AI獲中國共產黨支持。

智譜AI向馬來西亞、新加坡、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和肯亞等國政府或國營企業提供AI解決方案，包括自主研發的大型語言模型基礎設施以及與華為合作的私人硬體。

這項行動是中國更廣泛計畫的一環，目標是打造一個自給自足、具有全球競爭力的AI生態系統，不但能與美國抗衡，同時也能降低對美國科技的依賴。

根據OpenAI，智譜AI獲得超過14億美元國家投資，和中國政府與國營實體維持密切關係。

今年1月，美國商務部將智譜AI列入出口管制實體清單中，禁止該公司採購美國零件。

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智譜AI一向自我定位為中國的領先AI企業，與深度求索、月之暗面、稀宇科技及科技巨頭字節跳動和阿里巴巴並駕齊驅。

而OpenAI本身也在中東和亞洲建立合作夥伴關係，並吸引許多投資。在與美國政府協調下，其OpenAI for Countries計畫幫助有興趣的政府打造「主權AI能力」。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140626

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