貴州榕江縣遇70年來特大洪水 已有6人遇難

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（中央社台北26日電）中國貴州省自18日起多地出現暴雨，其中榕江縣24日遭遇特大洪水，縣內的水文站錄得的最高水位為256.7公尺，創下1954年建站以來的最大值。截至26日上午11時，縣內已有6人遇難。

據新華社、界面新聞等陸媒報導，貴州省自18日起多地出現暴雨，其中榕江縣24日遭遇特大洪水，街道成河，居民紛紛爬上樓，在高處避險。

一名居民表示，當時全縣基本上都被淹，靠近江邊的房子幾乎都淹到三樓，因為水漲得很快，許多人沒來得及搬離物品，「剛想搬東西，水才到肚子，回頭一看已經漫過了腰」。

另一名居住在古州鎮周邊的村民表示，當天聽說縣城被淹沒，原打算前往縣城參與救援，但鄰近縣城時發現眼前是一片汪洋，不得不折返，「我50多歲了，第一次看到這麼大的水」。

據報導，夏蓉高速三都縣前往榕江縣路段一座高架橋24日因暴雨出現垮塌；因貴州「村超」紅遍網路的榕江村超足球場和周邊區域道路也被淹。

24日下午5時許，洪水開始消退，到了25日下午，城區的洪水已經消退，開始搶修重要設施，受困人員排查等工作。截至26日上午11時，此次洪災已造成榕江縣有6人遇難。

界面新聞報導，受災最嚴重的是與縣城隔江相望的古州鎮楊家灣，楊家灣被都柳江環繞，形似島嶼，約有100戶、500多人住在此地。此次洪災中，有一半的房屋被淹。

報導指出，榕江縣石灰廠水文站在這次洪水中錄得的最高水位為256.7公尺，創下1954年建站以來的最大值。

報導分析，榕江縣因位處三江交匯處，其中的都柳江在榕江縣段之前，匯集多條流域面積較廣的支流，上游來水快速累積，下洩過程中極易形成洪峰疊加。榕江縣的特殊地理位置與極端天氣疊加作用，成為災情爆發的主因。

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目前因各類救援車輛前往榕江縣，致城區多路段交通擁堵，當地交管部門已採取臨時管制措施。

針對生活用水供電何時恢復，據澎湃新聞今天報導，當地政府部門人士表示，災情較嚴重，正在全力搶修供水供電，此事暫無確切消息，最終須以政府公告為準。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140626