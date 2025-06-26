落實職場無歧視 身障者職場合理調整指導7月上路

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）實現職場平等無歧視，勞動部今天公布身心障礙者職場合理調整行政指導將於7月上路，當障礙者提出合理調整需求時，雇主可透過行政指導了解、並溝通對話進行評估，將合理調整融入職場。

「合理調整」源自於聯合國「身心障礙者權利公約」核心概念之一，目的在提供身心障礙者在職場上有調整具體需要時，在不造成雇主或同事不成比例或過度負擔的情況下，進行必要及適當調整，讓身心障礙者與其他人可以在平等基礎上享有所有人權及基本自由。

勞動部今天召開記者會宣布，歷經2年蒐集資料與聽取民間團體、專家學者及相關意見後，已訂定「身心障礙者職場合理調整行政指導」，並將於7月1日正式上路。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，過往當障礙者提出合理調整需求時，雇主可能不熟悉如何溝通導致引發衝突，勞動部希望成為協助者因此提出推動合理調整的第一步，就是訂定行政指導。

黃琦雅表示，行政指導的適用對象不限於持有身心障礙證明者，對於沒有身心障礙證明但確實有資料佐證有障礙處境的實質需求勞工也可適用，行政指導提醒雇主，當障礙者提出調整需求時，雇主應透過溝通對話，了解需求釐清狀況，最後再評估對策。

黃琦雅也表示，除了勞雇雙方運用協商協作方式外，勞動部同時協調各地方政府建置「職場合理調整諮詢輔導窗口」，當勞雇雙方有疑問或對於身心障礙勞工的調整請求無法有共識時，可由政府來協助勞雇雙方協商可行作法，並引導雇主運用政府資源，讓合理調整可以順利進行。

黃琦雅說，勞動部也蒐集各方意見及國外資料，將勞動者就業週期（包括僱用關係成立前、後）及各面向（包括工作環境及軟硬體設施、工作內容及工作時間等等）如何實施合理調整等內容，以易懂方式呈現行政指導中，同時也包含相當多合理調整實務案例，盼讓大家更容易理解。

勞動部長洪申翰表示，障礙者目前在台灣已突破120萬人，但仍有許多工作現場對障礙者不友善，會讓障礙者難以被社會看見或現身，而就業及工作是可以讓障礙者實質參與社會方法之一，合理調整是一個雙向溝通跟協商過程，政府願意在這之間扮演輔導角色，除了希望反應障礙者需求外，也重視雇主難處。

洪申翰表示，行政指導將以公私協力方式，與障礙團體合作，透過團體的行動支持，展出勞雇雙方協商作法，導入政府相關資源，創造成功案例，藉由個案的累積，逐步創造職場合理調整友善環境。

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東友科技股份有限公司董事長黃育仁今天特別出席記者會分享公司聘用自閉症患者為產品測試工程師的案例並提到，產生一個工作給一個障礙人士，不只是一份收入給障礙者，當障礙者有工作，其家人也可以從照顧生活中解放、並向外工作，衍生效益是很大的，對國家整體生產力更相當有助益，希望有更多人一起加入行列。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，不論是否持有身心障礙證明，只要在工作上遇到困難，就應獲得合理調整的支持，希望來自各個不同領域專業的人員，能夠一起加入推動合理調整的行列，共同討論、實踐人權，讓工作不再是一種排除，而是所有人都能安心投入、展現價值的場域。（編輯：李亨山）1140626