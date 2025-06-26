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首頁 / 政治

傳將擔任邱議瑩競辦主委 陳其邁駁謠言

2025/6/26 16:02（6/26 16:11 更新）
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高雄市長陳其邁（中）26日出席活動時受訪，被問到有傳言指他將擔任民進黨立委邱議瑩競選辦公室主委，陳其邁表示，那是謠言，選舉謠言非常多，不希望以訛傳訛。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月26日
高雄市長陳其邁（中）26日出席活動時受訪，被問到有傳言指他將擔任民進黨立委邱議瑩競選辦公室主委，陳其邁表示，那是謠言，選舉謠言非常多，不希望以訛傳訛。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）民進黨高雄市立委邱議瑩成立競選辦公室，外傳高雄市長陳其邁將擔任競辦主委，陳其邁今天駁斥指是謠言，「我一頭霧水，這種亂放話是最廉價的政治攻防，我不以為然，希望大家能君子之爭」。

陳其邁今天下午出席活動時接受媒體聯訪。被問到有傳言指他將擔任邱議瑩競辦主委，陳其邁說，那是謠言，選舉的謠言非常多，不希望以訛傳訛。

他並直言，看到消息時，「我也是一頭霧水，這種沒有消息來源的亂放話，是最廉價的政治攻防，我不以為然」。也希望媒體針對不明來源或消息，能客觀平衡報導，但也不要天天都拿沒有來源的內容問他，「那我也會不堪其擾。」

陳其邁說，初選階段，希望大家都能君子之爭、公平競爭，大家提出好的政策，這才是正確的事情，也是市民的期待。邱議瑩今天也澄清強調，以陳其邁的高度，在初選這個階段，不適合、也不會去介入初選。

此外，民進黨高雄市黨公職與罷免志工今天在高雄文化中心舉辦記者會，宣布啟動挺花蓮的罷免行動。對於罷免議題，陳其邁說，市政是最重要的工作，高雄已沒有罷免活動，他對於選情評估也沒有概念，也沒有參與罷免事務。

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但陳其邁說，罷免是人民的權利，跟選舉一樣重要，希望罷免活動都能順利進行。人民期待的是一個穩定、進步的國會，雖有不同的意見，但涉及國家利益時，各政黨都能拋棄政黨利益，以國家利益為優先。

他並表示，地方的建設不能停，常常刪減預算也會牽一髮而動全身，尤其高雄很多建設需要中央的補助，所以真的希望立委對於地方的建設要多支持，相信這也是所有選民的期待，各縣市都一樣。（編輯：謝雅竹）1140626

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