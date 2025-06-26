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百年歷史漁業保安林以龜山島命名 強化在地連結

2025/6/26 16:38（6/26 16:51 更新）
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宜蘭龜山島上編號第2707號漁業保安林自編定迄今已有上百年歷史，林業及自然保育署2025年與地方合作，為這片土地命名為「龜山島保安林」，25日在島上揭示解說牌，盼讓民眾更加認識了解，提升在地連結。（林保署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年6月26日
宜蘭龜山島上編號第2707號漁業保安林自編定迄今已有上百年歷史，林業及自然保育署2025年與地方合作，為這片土地命名為「龜山島保安林」，25日在島上揭示解說牌，盼讓民眾更加認識了解，提升在地連結。（林保署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年6月26日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭龜山島上編號第2707號漁業保安林，自編定至今有上百年歷史，早期是為了漁業資源保護等而編定，如今更兼具環境教育功能。林業及自然保育署今年與地方合作，為這片土地命名為「龜山島保安林」，盼提升在地連結。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，民國5年，當時為了誘集漁群、增加漁業生產與做為航行目標與國防用途，將島上一片面積162公頃的土地編為第2707號漁業保安林。歷經時代變遷及開放觀光，如今這片土地也承載著生態保育與環境教育功能。

宜蘭分署指出，為賦予這片土地更鮮明的在地識別與人文內涵，今年舉行命名活動，在「龜山島」、「龜將軍」與「Penu」（噶瑪蘭語意為海龜）3個候選名稱中，最終「龜山島」以最高票數勝出，成為此片漁業保安林的正式名稱，並於昨天在島上正式揭示「龜山島保安林」解說牌，象徵漁業保安林從編號轉化為文化資產的重要時刻，也象徵地名的回歸與宜蘭人對這座島嶼深厚文化情感的認同。（編輯：李亨山）1140626

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