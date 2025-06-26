加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 兩岸

歐盟籲解決稀土問題 中方：持續加強合規申請審批

2025/6/26 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）歐盟駐中大使庹堯誨（Jorge Toledo）昨天與中國外交部長王毅會面時表示，希望在7月歐中峰會前解決稀土問題。中國商務部發言人何亞東今天表示，已批准一定數量的申請，將持續加強合規申請審批。

據央視新聞報導，中國商務部今天下午召開例行新聞發布會，有媒體針對歐盟稀土出口審批情況提問，何亞東作上述表示。

何亞東說，中國已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易。

何亞東重申，中國一貫高度重視維護全球產供鏈的穩定與安全，依法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查。

明報今天引述外媒報導，王毅昨天在北京集體會見歐盟及各成員國駐中使節。庹堯誨表示，請中國理解歐洲企業對磁鐵問題的擔憂和恐慌，歐盟希望中國在歐中峰會領導人會晤前，解決當前稀土磁鐵短缺問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

庹堯誨表示，中歐貿易和經濟關係不太好，有關這些問題的高層對話已被取消，自2023年以來幾乎沒有取得任何進展。他說，「我們只想要一個公平的競爭環境，我們真誠地認為，我們並沒有得到，近年來情況變得更糟」。

王毅下週將前往布魯塞爾，與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）舉行會談。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140626

#中國商務部
#王毅
#中國外交部
#北京
#歐盟
#何亞東
何亞東
中國商務部：加快審查稀土相關出口許可申請美中高層會談 中：美要在取消單邊加徵關稅上做準備
王毅
王毅會見美學者 稱中美需構建兩國互動新敘事王毅集體會見歐盟及成員國駐中使節 提一中反獨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：