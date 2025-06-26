歐盟籲解決稀土問題 中方：持續加強合規申請審批

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（中央社台北26日電）歐盟駐中大使庹堯誨（Jorge Toledo）昨天與中國外交部長王毅會面時表示，希望在7月歐中峰會前解決稀土問題。中國商務部發言人何亞東今天表示，已批准一定數量的申請，將持續加強合規申請審批。

據央視新聞報導，中國商務部今天下午召開例行新聞發布會，有媒體針對歐盟稀土出口審批情況提問，何亞東作上述表示。

何亞東說，中國已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中方願就此加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易。

何亞東重申，中國一貫高度重視維護全球產供鏈的穩定與安全，依法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查。

明報今天引述外媒報導，王毅昨天在北京集體會見歐盟及各成員國駐中使節。庹堯誨表示，請中國理解歐洲企業對磁鐵問題的擔憂和恐慌，歐盟希望中國在歐中峰會領導人會晤前，解決當前稀土磁鐵短缺問題。

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庹堯誨表示，中歐貿易和經濟關係不太好，有關這些問題的高層對話已被取消，自2023年以來幾乎沒有取得任何進展。他說，「我們只想要一個公平的競爭環境，我們真誠地認為，我們並沒有得到，近年來情況變得更糟」。

王毅下週將前往布魯塞爾，與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）舉行會談。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140626