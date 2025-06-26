長虹盼貸款政策明朗 旗下商辦向輝達招手

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（中央社記者何秀玲台北26日電）長虹建設董事長李文造今天表示，央行管買房的人比管建商還嚴格，等於直接管控市場，購屋民眾不清楚能貸多少額度，導致對買房較不熱衷，他建議央行對限制的貸款政策應更明朗。

此外，長虹位於北士科、總銷達新台幣150億元「「ICT科技大樓」，配備全場籃球場。他說，若輝達與北士科T17、T18案場未談成，ICT大樓隨時可銜接。

長虹建設今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣5.5元。

談到近期房地產市況，李文造表示，希望央行貸款政策能更清楚一些，而非由銀行各自解讀。至於下半年房市表現，他說，應與目前差不多，如果經濟成長能保3%，今年下半年不會更壞，明年則要看經濟成長表現。

李文造指出，輝達宣布落腳北士科後，附近價格出現調高1至2成的現象，「長虹ICT科技大樓」總銷約150億元，暫估每坪單價80至90萬元，隨著北士科整體發展，未來希望有機會挑戰百萬元價位。

國揚實業今天也召開股東會，總經理彭邵齡表示，市場買氣腰斬、成本居高不下，建商態度更趨保守，未來將審慎評估推案節奏與風險控管。

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展望今年下半年，她指出，面對信用緊縮與全球經濟放緩，國揚將以多元化土地開發與永續建築為主軸，持續投入雙北工業地產、商辦與都更案。

至於買房時機，彭邵齡表示，現在利率3%多，仍是歷史低點，只是貸款成數容易受限，建議年輕人能力許可下仍可購屋，但要留意自身條件，避免發生貸款成數不足問題。（編輯：張均懋）1140626