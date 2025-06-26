加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 社會

自由車好手涉侵吞贊助款 桃院認事證不足判無罪

2025/6/26 16:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園26日電）江姓自由車好手涉侵占家長贊助活動費新台幣9萬5000元被起訴，桃園地方法院審理後認為，全案侵占故意事證不足，判決江男無罪，全案可上訴。

起訴書指出，江男自2018年8月起擔任魏姓小選手的越野自行車教練，並藉由臉書（Facebook）社團主辦各項比賽或活動。

魏姓家長指控，2019年間匯款2萬元支付孩子至加拿大比賽期間餐費；2020年間匯款約6萬5000元，指定用於舉辦自行車賽工作人員工資、活動餐飲、獎品、補貼江男投入活動的工作損失等；2020年間匯款1萬元用於舉辦越野自行車競賽，以上款項都遭江男私吞。

桃園地方法院審理時，江男否認侵占，認為魏姓家長所匯的餐費是「贈與」、屬於他的所有物。

法官依據江男、魏姓家長兩人之間的通訊軟體對話內容，認為江男所言並非無據，難認有侵占意圖。

google news透過 Google News追蹤中央社

針對社團贊助費用部分，法官認為檢方所舉事證，無從排除兩人間就款項的目的及用途、認知存有出入，不能認定江男主觀上有侵占犯意。

法官認為，除魏姓家長單一指述外，無積極證據足認江男確未將款項用於社團活動相關支出，檢方未能提出足夠且明確的證據，判決江男無罪，可上訴。（編輯：戴光育）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：