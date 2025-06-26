自由車好手涉侵吞贊助款 桃院認事證不足判無罪

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（中央社記者葉臻桃園26日電）江姓自由車好手涉侵占家長贊助活動費新台幣9萬5000元被起訴，桃園地方法院審理後認為，全案侵占故意事證不足，判決江男無罪，全案可上訴。

起訴書指出，江男自2018年8月起擔任魏姓小選手的越野自行車教練，並藉由臉書（Facebook）社團主辦各項比賽或活動。

魏姓家長指控，2019年間匯款2萬元支付孩子至加拿大比賽期間餐費；2020年間匯款約6萬5000元，指定用於舉辦自行車賽工作人員工資、活動餐飲、獎品、補貼江男投入活動的工作損失等；2020年間匯款1萬元用於舉辦越野自行車競賽，以上款項都遭江男私吞。

桃園地方法院審理時，江男否認侵占，認為魏姓家長所匯的餐費是「贈與」、屬於他的所有物。

法官依據江男、魏姓家長兩人之間的通訊軟體對話內容，認為江男所言並非無據，難認有侵占意圖。

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針對社團贊助費用部分，法官認為檢方所舉事證，無從排除兩人間就款項的目的及用途、認知存有出入，不能認定江男主觀上有侵占犯意。

法官認為，除魏姓家長單一指述外，無積極證據足認江男確未將款項用於社團活動相關支出，檢方未能提出足夠且明確的證據，判決江男無罪，可上訴。（編輯：戴光育）1140626