數位經濟夯 境外電商在台B2C銷售額5年衝近7千億

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（中央社記者張璦台北26日電）COVID-19疫情加速數位經濟發展，在台辦理登記的境外電商家數亦持續增加。財政部今天發布統計指出，109年至113年間，每年境外電商B2C銷售額皆穩居新台幣千億元以上，並在113年達1700.5億元，合計5年來約6924.8億元，貢獻營業稅291.6億元。

隨數位經濟蓬勃發展，民眾常透過網際網路或其他數位方式，向在台灣境內無固定營業場所的外國事業、機關、團體、組織（Google、Apple、Amazon、Netflix等），購買電子勞務。

為掌握稅源，維護租稅公平，台灣自民國106年5月1日起實施跨境電子勞務交易課徵加值型營業稅制度，境外電商銷售電子勞務給境內自然人的年銷售額逾一定基準、現為60萬元，就要在台灣辦理稅籍登記、開立雲端發票及報繳營業稅。

財政部統計處今天發布統計通報指出，自109年起，隨COVID-19於全球擴散，疫情加速數位經濟發展，且串流影音、雲端運算及線上供需媒合等電子商務日漸興盛，在台辦理登記的境外電商家數持續增加，114年4月底計有183家，較109年底增加72家或65%。

境外電商申報營業稅額與B2C銷售額方面，財政部統計處表示，109年至113年間，除110年因旅遊業相關電商受疫情衝擊，導致銷售額年減，其餘各年都呈成長格局，且每年銷售額都穩居千億以上，並在113年達1700.5億元；5年總銷售額約6924.8億元，貢獻營業稅291.6億元。

同時，財政部統計處指出，境外電商114年前4月累計銷售額629.5億元，年增12%，貢獻26.1億元營業稅。

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財政部統計處進一步表示，114年4月境外電商來自全球27個國家或地區，但前5大註冊國的家數即占7成，其中以軟體業蓬勃且為數位出口大國的美國66家最多，英國19家居次，新加坡及愛爾蘭因其避稅港（Tax haven）地位，不少跨國企業選擇於當地註冊以規避稅捐，故家數分居第3、第4。

就行業觀察，財政部統計處指出，境外電商登記行業以資料處理及網站代管58家居首，114年前4月累計銷售額536.5億元、占整體銷售額85%，主因此細類下包含Google、Amazon、Apple及Spotify等雲端服務或影音串流巨頭；軟體出版業48家次之，銷售額占7%。（編輯：楊蘭軒）1140626