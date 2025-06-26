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墨西哥中部城市傳槍響 至少11死20傷

2025/6/26 14:39
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（中央社墨西哥伊拉壩托市25日綜合外電報導）當局今天表示，墨西哥中部一座幫派暴力猖獗的城市在宗教節日期間驚傳槍響，造成11人死亡、至少20人受傷。

法新社報導，這起槍擊事件發生於昨天晚間，地點在瓜納華托州（Guanajuato）伊拉壩托市（Irapuato），當時民眾正在慶祝施洗約翰誕辰日（Nativity of John the Baptist）。現場可見血跡斑斑，牆上留有彈孔。

一名基於安全考量而不願具名的目擊者告訴記者：「現場一片混亂。大家把傷者抬上車，急忙趕去醫院，試圖救他們一命。」

瓜納華托州檢察官辦公室表示死者包括一名17歲少年，以及8名成年男性和2名女性，並誓言不會讓犯案者逍遙法外。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）譴責這起槍擊事件「令人髮指」，並表示當局已展開調查。

薛恩鮑姆在每日記者會上表示，這起事件屬於一場「衝突」，但未透露有關事發情況或受害者的細節。

一段在網路流傳的影片顯示，當人們正在跳舞、彼此交流時，現場突然傳出槍響，引發一陣恐慌。

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瓜納華托州州長德尼斯（Libia Dennise）也譴責這場流血事件，並向受害者和其家屬表達「支持與哀悼」之意。

根據官方數據，瓜納華托州去年記錄到超過3000起謀殺案，居墨西哥各州之首。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140626

薛恩鮑姆
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