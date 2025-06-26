LED大廠億光濫發警告函 公平會開罰200萬元

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）LED大廠億光電子對數家LED燈具通路商寄發警告函，公平會認為程序不當，已經超越主張權利的界線，成為權力濫用，影響市場競爭秩序，決定開罰新台幣200萬元罰鍰，並要求停止違法行為。

億光主張擁有的3項專利涉及LED晶片零組件相關技術，應用於LED照明燈具等產品。近年因專利侵權問題，與多家公司陷入法律糾紛。

公平會調查發現，億光自111年10月起，多次寄發專利權受侵害的警告函給威剛科技、展晟照明等數家競爭同業的下游LED燈具通路商，包含大潤發、家樂福、特力屋、全聯、網家等多家大型通路業者。

公平會指出，億光沒有事先或同時通知威剛等製造商，請求排除侵害，就向通路商寄發警告函，而且億光警告函內容沒有敘明專利權明確內容、範圍，及受侵害的具體事實，大型通路商為了避免捲入爭議，只好在收到警告函後，馬上下架商品。

公平會直言，侵權行為「不能做，也不能賣」，億光當然可以就侵權議題進行法律程序，但這次寄發警告函的行為，明顯程序不當，因為發警告函應該要先告訴製造商，請求排除侵害，再告訴下游「不能賣」。

然而，億光寄發警告函前，未經法院判決屬專利權受侵害，且沒有附上第三方公正單位的專利侵權報告，僅附上億光公司內部自行製作的分析報告或侵權產品清單，就寄發警告函，對多家通路業者主張權利，要求限期下架侵權商品。

公平會表示，億光所主張涉及侵權的威剛、展晟等製造商，也因為無法事先知悉，無法就商品是否侵權展開防禦，因此億光寄發警告函行為，具有商業倫理的非難性。

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公平會補充，億光縱然對部分製造商有事先通知，但揭露的侵權商品品項，與億光對下游通路商寄發警告函所稱侵權品項並不一致。如對其中2家製造商主張4項商品品項涉及侵權，但對通路商警告函卻告知侵權品項達6項或33項等，並要求通路商於3日內或一週內等極短時間，處理涉及侵權商品；且對於80家以上的中小型水電行等通路商，持續寄發總計超過百封以上警告函，造成通路商下架或不敢銷售競爭對手照明商品。

公平會說明，專利權人可依智慧財產權相關法規請求排除侵害，但專利權行使不得濫用。公平會訂有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，若專利權人欲主張智慧財產權利，應注意公平交易法相關規定，避免觸法，事業合法主張專利權與權利濫用，僅在一線之隔。（編輯：張良知）1140626