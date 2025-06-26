救國團聚光計畫 海端學童手製海浪留言板兌換心願

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）救國團「愛．分享」聚光計畫，今天走入台東偏鄉海端國小，邀請畫室負責人陳盈貞指導學生製作「海浪留言板」，幫學童圓夢者可獲得學生親手贈送的留言板。

在國民黨台東縣議員張全馨嵐媒合支持下，台東縣救國團今年走進海端國小，舉辦「愛．分享」聚光計畫－心願體驗學習活動。

救國團有鑒於國內偏鄉地區學童在教育與社會資源上相對匱乏，自民國107年起推動「愛．分享」聚光計畫，前往偏遠地區學校、部落及社區等單位，安排「心願體驗學習活動」，邀請專業師資帶領孩童親手製作具地方特色文創手作品。

這些作品將被拍照上傳至公益網站，並由學童寫下想要換取的心願禮物，透過「以勞換願」方式，激發孩子創造力與責任感。今年海端國小送給幫忙圓夢的贈品是「海浪留言板」。

JA Paint畫室負責人陳盈貞今天獲邀到學校，指導學生做「海浪留言板」，她首先分享如何從「零繪畫基礎」變成畫室講師，鼓勵學生對創作要有自信，並帶領學童認識環氧樹脂（Epoxy）、創作海浪留言板，展開一場流動畫的自我療癒旅程。

陳盈貞表示，學生混合顏料、吹出獨一無二浪花，有藍色、粉色大海，讓藝術變得輕鬆有趣，更帶來成就感，學生分享，以前覺得自己不會畫畫，這次隨性選了藍色與綠色畫海，成功畫出海浪很開心。

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救國團表示，這次作品感謝急難扶助委員柯秀容協助媒合中華三無差公益協會全數認購，讓愛與支持在偏鄉萌芽茁壯。

張全馨嵐表示，連續第3年參與聚光計畫，深刻感受到藝術帶來的力量，鼓勵孩子珍惜每一次學習機會，透過實作體驗理解「付出」與「收穫」的價值；感謝海端師生熱情參與，以及救國團整合資源的用心，讓善的循環在山城溫暖傳遞。（編輯：陳仁華）1140626