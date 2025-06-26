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國發會：TISA助民眾累積退休資本 降低投資詐騙風險

2025/6/26 16:43
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）金管會今天於國發會委員會議提報「具台灣特色之個人投資儲蓄專戶（TISA）」，國發會認為，台灣邁入超高齡社會，TISA帳戶有助於引導民眾累積退休資本，強化社會安全網，而且提升全民金融素養的同時，也可降低投資詐騙風險。

「具台灣特色之個人投資儲蓄專戶」（Taiwan Individual Saving Account，TISA）目的是在勞保、勞退以外，建構退休準備的第3支柱。

根據金管會規劃，未來TISA將分2階段推動，首階段由金管會協調台灣集中保管結算所股份有限公司，協助民眾進行專戶建立與管理，在一定額度內，由參與計畫的資產管理業者讓利，透過設計發行經理費率及手續費率優惠方案為誘因，鼓勵民眾開立TISA帳戶；第2階段，金管會將持續積極與財政部溝通，爭取新增稅賦優惠誘因。

至於民眾可到哪些基金銷售機構開設TISA帳戶、基金檔數等，根據金管會日前說法，集保規劃6月30日公布具體方案，預計7月上線，讓民眾開設TISA帳戶投資基金。

國發會今天發布新聞稿指出，希望透過TISA，引導民眾進行中長期、紀律性的自主投資，協助個人累積退休資本，提升資產管理能力與財務韌性，特別針對年輕及中壯年群體，提供可行且具誘因的退休準備選項。

國發會主委劉鏡清表示，台灣邁入超高齡社會，退休財務準備的挑戰日益嚴峻，TISA將改變個人投資僅侷限於儲蓄或短期資產配置的現況，引導民眾更早開始進行有紀律的中長期投資，為退休生活預作準備，同時降低對政府退休制度的依賴，強化整體社會安全網。

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劉鏡清進一步指出，TISA制度也有助提升全民金融素養與風險意識，降低投資詐騙風險，同時為國內資本市場挹注穩定資金，活絡資本市場與帶動金融產業的發展。

為支持TISA政策落實，國發會表示，後續將請金管會協同相關機關積極完善配套獎勵措施，以完備TISA制度架構，鼓勵民眾踴躍參與，落實普惠金融精神，強化全民退休保障體系，邁向高齡社會財務永續目標。（編輯：潘羿菁）1140626

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