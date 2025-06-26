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警涉毒品、強制性交 嘉義地院一審判4年6個月

2025/6/26 16:17
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（中央社記者姜宜菁嘉義市26日電）陳姓員警涉毒品、強制性交，還值班以警車接送他人，台灣嘉義地方檢察署提起公訴，台灣嘉義地方法院今天依法判須繳罰金新台幣1.5萬元，可易服勞役，另處有期徒刑4年6個月。

嘉義市政府警察局表示，陳姓男子涉毒品等案，去年11月12日遭裁定羈押禁見2個月，經報內政部警政署核定免職，今年2月8日離職。

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根據判決書，陳姓男子坦承去年10月值班期間，多次警車私用，搭載王姓友人等，也在去年8月無償轉讓毒品喪屍煙彈（依托咪酯）給A女、王姓男子施用，還有將含依托咪酯菸油給A女施用，另雖供稱有與A女性交，但否認強制性交。

不過，法官根據多名證人證述，審酌陳姓男子身為公務人員，本應廉潔自持，竟轉讓偽藥等，戕害國民身心健康，危害社會治安，另為滿足性慾，對A女強制性交，使A女身心受創等，又未與A女達成和解，檢視學歷、工作與家庭等情況，判須繳1.5萬元，如果易服勞役，以1000元折算1日，另處有期徒刑4年6個月；全案仍可上訴。（編輯：李明宗）1140626

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