貿聯台南廠啟用 鎖定半導體設備等高端應用

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）貿聯-KY斥資新台幣40億元，在台南打造最先進技術中心，今天正式開幕啟用，鎖定半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，預計可為當地創造600個就業機會。

貿聯集團董事長梁華哲今天表示，台南廠將成為貿聯集團重要的創新核心，協助貿聯在競爭激烈的國際市場中持續創造價值。

貿聯台南廠以「精密連接技術中心」為定位，聚焦半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，具備完整的精密加工、組裝與測試能力，為客戶提供新產品導入（NPI）、一站式電子製造服務（EMS）與客製化解決方案。廠內設有無塵室與符合IPC610 Class 3等級的特殊作業區，可進行光學元件封裝、半導體設備組裝，以及航太等高階產品製造。

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此外，貿聯台南廠也積極展開產學合作計畫，與成功大學、高雄科技大學及南台科技大學等南部高校建立合作關係，厚植在地研發與人才培育能量，攜手推動台灣產業升級。

貿聯台南廠為地上4層、地下1層的現代化廠辦大樓，總建築面積約4.24萬平方公尺。園區整體規劃結合綠建築理念與智慧科技，已申請綠建築標章，屋頂設置太陽光電系統，並導入高效節能設備、自然採光設計與LED照明，打造低碳節能與舒適並存的工作環境。（編輯：張均懋）1140626