加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 產經

貿聯台南廠啟用 鎖定半導體設備等高端應用

2025/6/26 17:12（6/26 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
貿聯-KY在台南打造最先進技術中心，26日開幕啟用，鎖定半導體設備、航太衛星、軌道運輸等高端應用領域。圖為貿聯董事長梁華哲（左）和總經理鄧劍華（右2）。（貿聯提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年6月26日
貿聯-KY在台南打造最先進技術中心，26日開幕啟用，鎖定半導體設備、航太衛星、軌道運輸等高端應用領域。圖為貿聯董事長梁華哲（左）和總經理鄧劍華（右2）。（貿聯提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北27日電）貿聯-KY斥資新台幣40億元，在台南打造最先進技術中心，今天正式開幕啟用，鎖定半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，預計可為當地創造600個就業機會。

貿聯集團董事長梁華哲今天表示，台南廠將成為貿聯集團重要的創新核心，協助貿聯在競爭激烈的國際市場中持續創造價值。

貿聯台南廠以「精密連接技術中心」為定位，聚焦半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，具備完整的精密加工、組裝與測試能力，為客戶提供新產品導入（NPI）、一站式電子製造服務（EMS）與客製化解決方案。廠內設有無塵室與符合IPC610 Class 3等級的特殊作業區，可進行光學元件封裝、半導體設備組裝，以及航太等高階產品製造。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，貿聯台南廠也積極展開產學合作計畫，與成功大學、高雄科技大學及南台科技大學等南部高校建立合作關係，厚植在地研發與人才培育能量，攜手推動台灣產業升級。

貿聯台南廠為地上4層、地下1層的現代化廠辦大樓，總建築面積約4.24萬平方公尺。園區整體規劃結合綠建築理念與智慧科技，已申請綠建築標章，屋頂設置太陽光電系統，並導入高效節能設備、自然採光設計與LED照明，打造低碳節能與舒適並存的工作環境。（編輯：張均懋）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：