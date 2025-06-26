立普思3D感測搭AI順風車 助攻輝達機器人智慧工廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）3D視覺感測技術開發商立普思強攻智慧製造和智慧監控市場，董事長劉凌偉今天表示，長期與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA），在機器人、工廠自動化、機械手臂、AI工廠數位孿生等密切合作，也與安森美、英飛凌、三星等合作設計校正飛時測距（ToF）感測模組。

在代工製造合作，劉凌偉透露，立普思製造主要合作廠商包括英業達、鴻海、廣達等。

立普思（LIPS）下午舉行媒體交流會，劉凌偉指出，立普思開發3D視覺感測技術已10多年，主攻智慧製造和智慧監控市場，目前打進日本和歐洲市場，取得日本工具機廠AI Camera以及德國物流廠智慧搬運車3D視覺感測模組訂單，對歐洲智慧人流統計公司也開始出貨，應用在機場、車站等高人流區域。

立普思說明，開發機器視覺平台和AI邊緣運算整合方案，布局3D深度相機光機設計、影像深度演算法等，並提供中介軟體（SDK）協助企業整合內部系統，產品應用在智慧製造、人流統計、物流檢測、物品量測、醫療影像處理等領域。

立普思表示，核心產品工業級3D深度攝影機，應用在AI邊緣運算與機器視覺、3D感測、立體量測、智慧機器人等4大領域，今年會開發第5項人機介面產品。

劉凌偉透露，立普思與全球大廠合作，包括AI晶片大廠輝達、晶片大廠英特爾（Intel）、IC設計和電子設計自動化EDA工具方案商益華電腦（Cadence）、可程式化邏輯閘陣列（FPGA）廠萊迪思（Lattice）等，也與安森美（Onsemi）、英飛凌（Infineon）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等合作。

他指出，立普思與輝達合作案例包括在機器人模型Isaac、工廠自動化、機械手臂、AI工廠數位孿生Omniverse平台應用，與安森美、英飛凌、三星等合作設計和校正飛時測距（ToF）感測模組，也可衍生開發機器視覺應用。

在智慧交通領域，劉凌偉透露，立普思已與台灣某一縣市簽約，提供邊緣運算機器視覺平台，相關方案應用在交通車流判斷和交通方向。

透過 Google News 追蹤中央社

談到資本市場布局，立普思表示，持續規劃申請興櫃，未來考量資本市場狀況及股東權益，看產品量產出貨進度，逐步進行公開發行和興櫃作業。

立普思指出，公司掌握多項自主開發的深度攝影和影像相位補正技術專利，除了推動自有相機與軟體出貨，也將與IC設計公司合作矽智財（IP）授權。（編輯：張均懋）1140626