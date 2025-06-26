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大台北27日高溫上看36度 留意午後雷陣雨

2025/6/26 17:17（6/26 17:29 更新）
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圖為北市中正區街頭民眾全身包緊緊防曬。中央社記者王飛華攝　114年6月18日
圖為北市中正區街頭民眾全身包緊緊防曬。中央社記者王飛華攝　114年6月18日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）交通部中央氣象署今天表示，明天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，而大台北、彰化、雲林、台南、高雄、屏東可能出現攝氏36度以上高溫。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明天因高空冷心低壓通過，天氣較不穩定，西半部、東部地區會有局部短暫陣雨。

他說，明天午後降雨區域會更大，西半部、東部與其他山區可能會有局部短暫雷陣雨，而北部、南部與中部山區有局部大雨發生機率。

氣溫部分，林定宜表示，在沒有下雨時，都是高溫炎熱，約31至36度間，明天大台北、彰化、雲林、台南、高雄、屏東都可能出現高溫36度以上，特別是近山區的平地或河谷，溫度可能會更高。

他說，28至30日受南方雲系北移影響，南部、中南部都會有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，7月1日至3日各地大多都是多雲到晴，中南部、恆春半島會有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區與其他山區會有局部短暫雷陣雨。

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林定宜指出，7月初後，菲律賓東方海面到南海可能是一個大低壓區，有利於熱帶系統發展。

至於是否會增強為熱帶性低氣壓、甚至是颱風，林定宜表示，因發展位置和強度，還有很大不確定性，需持續觀察。（編輯：吳素柔）1140626

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林定宜
22日各地多雲到晴高溫炎熱 大台北防午後雷陣雨熱帶低壓估晚間登陸 中南部、東半部防豪雨大雨
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