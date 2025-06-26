台南校園老照片專書發表 溯自蔴荳公學校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市教育局今天發表「台南400校園老照片-戀戀舊情」專書，280張兼具故事性、藝術性與解析度的珍貴影像，最早可追溯到1898年蔴荳公學校，拼貼出百年來台南校園變遷。

教育局於民國112年開始徵集台南校園老照片，去年更在麻豆總爺藝文中心開展，老照片最早可追溯到1898年私塾漢學-蔴荳公學校，更有日治時期在校老師佩刀，讓人宛如走進時光隧道。

老照片是影像紀錄，也蘊含一代又一代師生回憶與時代故事。教育局從徵集老照片中遴選出280張，歷時1年集結和審訂，「台南400校園老照片-戀戀舊情」專書才正式出版。

校園老照片專書依「往日情懷」、「校園遺跡」、「胼手胝足」、「競技映象」、「典藏活動」、「糖廠學校」、「青澀時光」等七大主題分類，搭配時間軸與圖文敘述，讓每張照片「說故事」，引領讀者穿梭時空，回望初心。

透過 Google News 追蹤中央社

教育局表示，專書除照片外，也設計時間標尺與附錄摺頁，讓讀者依日治時期的明治、大正、昭和與戰後等歷史分期，掌握照片時代背景，並補充展覽主視覺照片牆及市區百年老校等畫面。

「台南400校園老照片-戀戀舊情」限量出版400本，其中300本將贈予台南市高、國中小學和圖書館典藏，讓人找回屬於教育與成長的純真記憶，也為台南教育篇章留下紀錄。（編輯：吳素柔）1140626