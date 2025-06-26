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脊椎間體護架擬納健保給付2成 每年萬人受惠

2025/6/26 17:53
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（中央社記者曾以寧台北26日電）「特殊功能及材質脊椎間體護架」可用於治療退化性椎間盤等疾病，健保署規劃以健保付2成、民眾自行負擔8成方式納給付，預估最快下半年上路，每年約1萬人次受惠。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組長黃育文今天對媒體說明，「脊椎間體護架（CAGE）」主要用於脊椎椎體不穩、嚴重退化性椎間盤疾病，或是脊椎有嚴重滑脫等狀況，導致椎體不穩的患者。目前僅屬於塑膠類材質的聚醚醚酮（PEEK）有健保全額給付，但其可用術式受限。

黃育文說明，近年來鈦金、混合材料等材質製成的脊椎間體護架，不僅適用術式較多元，融合性也較佳，在臨床上運用越發廣泛，因此進一步研議將其納入健保。昨天經健保會專家盤點討論，這類「特殊功能及材質脊椎間體護架」可分為3大類，19個次功能分類，共80多個品項。

黃育文指出，過去自費價格約新台幣5萬元到19萬餘元不等，未來規劃由健保給付其中20%、其餘80%由患者自付；價格將較原來自費下降，健保每次給付價格在新台幣8841元到2萬5211元，換言之，民眾自付價格為3萬餘元至10萬餘元不等，將有助減輕經濟負擔。

給付規定，黃育文說明，針對頸椎或腰椎部分有不同適用範圍，且需附上X光、電腦斷層或核磁共振等影像資料，經事前審查，才會給予差額給付。

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後續程序，黃育文說明，在取得健保會同意後，再報請衛福部公告，最快預估今年下半年上路。預估每年約有1萬人次受惠，健保每年新增支出約2.5到3億元；但隨人口高齡化，預估頸椎及脊椎等退化性疾病的患者還會逐年增加。

根據健保署公告，目前健保以自付差額方式納給付的特材，包含義肢、特殊功能人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架等11大類，若再加上「特殊功能及材質脊椎間體護架」，將有12大類。（編輯：李亨山）1140626

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