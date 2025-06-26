桃園7旬駕駛逆向撞工程車仍踩油門 被協助才熄火

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市74歲簡姓老翁今天中午駕車行經南華街時，因身體突發不適、逆向撞上路旁的工程車，且仍踩油門、直到被協助才熄火；警方表示，事件未造成傷亡、老翁送醫治療，將釐清肇責。

有民眾在臉書（Facebook）發文、發布影片，在桃園區南華街看到一輛轎車撞上路邊工程車，駕駛還拼命踩油門。車輛因前輪空轉冒煙，路人見狀大呼可怕，所幸工程車人員下車、拉開轎車的車門幫忙熄火，才讓肇事車輛停住，沒有造成更大的危害。

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整起事件引發民眾再度關注高齡駕駛的問題，有民眾說，如果駕駛沒有撞上工程車，可能就會在鬧區暴衝；也有人說好險不是在學校旁邊、好險沒有撞到行人等。

桃園市政府警察局桃園分局向媒體表示，中午12時59分接獲報案，在桃園區南華街78號前有車禍發生，經查為74歲簡姓老翁駕駛自小客沿南華街往復興路方向行駛時，因身體突發不適、逆向與停等路旁的車輛發生碰撞、未造成人員傷亡；已協助老翁送醫治療，後續肇事責任釐清中。（編輯：林恕暉）1140626