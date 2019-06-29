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獲邀民主峰會致詞 前丹麥總理稱吳釗燮台灣外長

最新更新：2019/06/29 20:40
前丹麥總理拉斯穆森推特貼出與外交部長吳釗燮的合照，並表示很驕傲能歡迎台灣的外長來到哥本哈根參加2019民主峰會。（圖取自twitter.com/andersfoghr）
前丹麥總理拉斯穆森推特貼出與外交部長吳釗燮的合照，並表示很驕傲能歡迎台灣的外長來到哥本哈根參加2019民主峰會。（圖取自twitter.com/andersfoghr）

（中央社台北29日電）外交部長吳釗燮日前赴哥本哈根參與民主峰會並致詞，前丹麥總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）的推特貼出兩人合照，並稱呼吳釗燮為「台灣的外交部長」。

吳釗燮是應拉斯穆森邀請，於27日在哥本哈根的民主峰會上發表演說。

根據吳釗燮今天在推特上的推文表示，非常榮幸能受邀到2019哥本哈根民主峰會致詞，談談台灣在推動民主與以規則為基礎的秩序方面的努力，台灣全心全意致力於這項目標，在未來的道路上，可以當成堅定的夥伴。

拉斯穆森的推文則是秀出與吳釗燮的合照。拉斯穆森表示，很驕傲能歡迎台灣的外長來到哥本哈根參加2019民主峰會。

除了吳釗燮之外，致詞人員還包括美國聯邦眾議員希夫（Adam Schiff）、馬拉威前總統班達（Joyce Banda）、美國聯邦參議員卡定（Ben Cardin）、眾院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）、美國前國土安全部長謝爾托夫（Michael Chertoff）等十幾位重要人士。1080629

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