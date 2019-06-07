美國防部稱台灣為國家 反制北京對台施壓

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）香港「南華早報」報導，美國國防部在最近一份報告將台灣列為「國家」，明顯違反美國長期一個中國政策。美國分析家指出，這顯示華府認為有必要反制北京對台灣的日益施壓。

報導指出，美國國防部1日發布55頁的「印太戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），在將台灣稱為國家的那一部分內容中，詳述美國如何與區域民主國家加強夥伴關係，並以新加坡、台灣、紐西蘭和蒙古為例說明。

報告寫道：「這4個國家對美國在世界各地的任務都提供了助力，並積極採取措施，維護自由開放的國際秩序。」報告還說，這4個「國家」是美方「可靠、有能力的天然夥伴」。

記者向美國國防部詢問，報告中的用字是否含有任何刻意目的或訊息，並未獲得回應。不過，一名五角大廈高級官員今天表示，台灣遭到北京與日俱增的威脅。

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）在這份報告的引言中，還似乎進一步挑起爭端。他刻意指出，中國共產黨建構「壓迫的世界秩序」前景。

美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天在華府的哈特參議院辦公大樓（Hart Senate Office Building）發表演說時，並未提及「印太戰略報告」中將台灣稱為「國家」的用字，僅從更廣泛角度表示：「我們見到台灣遭受的威脅日增…美方非常認真看待我們在台灣關係法中的義務。」

分析家說，有若干因素推動川普政府的對台政策，包括對台灣自治和美台堅定關係抱持強烈信心，且華府必須對抗北京對台北與日俱增的軍事和外交施壓；有些人士還認為，美國希望增加對中國的施力點。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「中國勢力計畫」（China Power Project）主持人葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「將台灣明確稱為國家，並指台灣是美國印太戰略的密切國防夥伴，符合這些目的。」

共和黨籍的美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）今天在一場研討會上，則讚揚五角大廈將台灣稱為國家，並表示台灣地位應該獲得適當承認。

約霍說：「台灣是一個獨立的國家，中國必須承認這點，他們無法贏得這場戰爭。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080607