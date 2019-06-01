美印太戰略報告提夥伴關係 外交部：與美強化合作

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國公布印太戰略報告強調，美國尋求與台灣建立強勁夥伴關係；在中國對台持續施壓之際，美台夥伴關係至關重要。外交部今天表示，將持續與美國等理念相近國家強化安全合作，貢獻區域和平。

美國國防部公布「印度太平洋戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），內容中談及台灣的部分指出，堅持立基於規則的國際秩序對美國利益至關重要，其中包括一個強勁、繁榮與民主的台灣。

作為維持印太安全與穩定的廣泛承諾的一部分，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，並將忠實執行台灣關係法。鑑於中國對台灣持續施壓，美台夥伴關係至關重要。

報告在談到中國部分指出，在中國共產黨領導下，中國一邊榨取利益、一邊損害價值觀和立基於規則的秩序原則，破壞國際體系。

對此，外交部今天表示，台灣處於中國野心擴張的最前線，承受來自中方的龐大壓力與威脅。政府將繼續遵循總統蔡英文在國安會議所做的指示綱領，嚴密防制中國對台進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以捍衛台灣得來不易的民主自由制度。

同時，外交部指出，美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）今天在新加坡出席安全論壇「香格里拉對話」發表演說，重申美國依據台灣關係法的對台安全承諾，將繼續確保台灣自我防衛能力。

外交部表示，在台美共同紀念台灣關係法立法40週年之際，美方一再公開表達對台支持，外交部表達歡迎與感謝。

外交部指出，美國川普政府就任以來，已連續3年在「香格里拉對話」重申美國在台灣關係法下的對台安全承諾，並連續3年以對台軍售等具體作為履行該法與「六項保證」對台承諾，展現美方對區域情勢變化與台灣安全的重視。

外交部進一步表示，作為印太區域負責任的成員，政府將持續與美國等理念相近國家強化安全合作，共同對區域的長久穩定、和平、繁榮做出貢獻。（編輯：楊玫寧）1080601