立陶宛挺台 國安首長：不排除中國介入今年大選

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（中央社維爾紐斯7日綜合外電報導）立陶宛反情報機構「國家安全部」部長喬尼斯基斯今天指出，由於立陶宛的挺台立場，中國介入立陶宛今年大選的可能性「絕不能排除」。

路透社報導，喬尼斯基斯（Darius Jauniskis）告訴記者：「我會說，不能排除某方可能試圖影響（立陶宛）選舉…我主要是指中國。」

立陶宛國會3黨組成的執政聯盟2020年上台前，便矢言支持「在台灣為自由而戰的人」，而擁有一半行政權的總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也強力支持其對台政策。

瑙塞達5月將面臨總統大選挑戰，國會選舉將於10月舉行。

喬尼斯基斯提到：「我們察覺有人對總統及國會大選抱持濃厚興趣，由於我們的台灣政策，這兩場選舉對中國至關重要。」

立陶宛情報機構今天在其年度威脅評估中表示，2023年中國加強了對立陶宛的間諜活動。

立陶宛情報機構說，它們發現「隸屬於中國」的網路行為者會定期刺探立陶宛政府機構的弱點，「以滲透這些單位的網絡」。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130307