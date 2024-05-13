台股大漲224點衝20933點再創新高 台積電漲2.8%
2024/5/13 09:12（5/13 09:29 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台積電美國存託憑證（ADR）創歷史收盤新高，台指期今天開盤再攻新高，帶動台股加權指數今天開高，最高20933.28點，大漲224.44點，衝破前波20883.69點歷史高點，再創盤中歷史新高。
台積電今天早盤最高825元，漲幅2.8%，鴻海漲逾2%，AI概念股廣達漲約1.5%。
本土證券法人指出，台積電ADR創收盤新高，台股類股輪動大盤堅挺上攻，電子、金融、傳產龍頭股表態創高，技術面維持多頭不變，台股今天挑戰4月9日收盤20796.20點歷史高點。（編輯：楊凱翔）1130513
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