男搶銀樓持球棒打傷老闆夫妻 屏警上班路過逮人

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）高雄市周姓男子昨天到屏東縣內埔某銀樓佯稱要買黃金，當業者拿出1條約6萬元項鍊後，周男涉持球棒行搶還打傷老闆夫妻，員警上班路過立即合力逮人，周嫌供稱遭追債才行搶。

屏東縣警察局內埔分局偵查隊副隊長王登永今天接受媒體聯訪表示，周姓男子（51歲）是高雄市人，周嫌昨天晚上從高雄市搭計程車到達屏東縣內埔地區，再隨機竊取1輛自行車後，選定位於內埔鄉廣濟路上1家銀樓為下手對象，並多次進入銀樓探詢。

王登永說，周嫌最後進入銀樓時，改戴上豹紋口罩、攜帶球棒佯稱購買黃金項鍊，待老闆娘取出1條約5錢重、價值約新台幣6萬元的黃金項鍊後，周嫌涉持球棒施暴意圖行搶，導致老闆及老闆娘身體多處敲擊傷，所幸上班經過的員警發現合力逮捕周嫌。

他指出，周嫌供稱因為遭到債主追債才會行搶，但確切原因進一步釐清中。警詢後，周嫌依涉犯強盜及傷害罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣消防局表示，銀樓受傷救護共有2名傷者，2人頭部受傷但意識清楚，由救護車送往屏基醫院就醫。（編輯：戴光育）1130513