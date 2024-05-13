下半天降雨趨緩 東北季風增強北部晚間低溫18度

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（中央社台北13日電）中央氣象署指出，今天上午仍受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，預計下半天降雨趨緩，並隨著東北季風增強，迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨，西半部山區有零星降雨。

氣象署表示，溫度方面，白天各地高溫較昨天下降，北部及宜、花高溫預測為攝氏24、25度，其他地區為27至30度，到晚上北部及宜、花低溫為18至20度，其他地區為21至24度，局部地區溫度會更低一些，感受稍涼，南來北往及早出晚歸請留意溫度變化，並注意衣物增減。

東北風增強，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請留意。

氣象署提醒，近期餘震頻繁，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130513