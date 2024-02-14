川普狂言不保護欠費北約盟國 拜登痛批愚蠢可恥

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登今天譴責川普日前有關北大西洋公約組織（NATO）的一番言論「愚蠢」、「可恥」且「危險」，這是拜登對11月大選可能的共和黨對手川普所發動最激烈的攻擊之一。

法新社報導，美國前總統川普本月10日表示，他會鼓勵俄羅斯攻擊未履行財務承諾的北約成員國，81歲的民主黨籍拜登指責川普向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）低頭。

拜登在白宮發表電視演說，呼籲聯邦眾議院通過對烏克蘭的重要戰爭援助。他表示，川普這番話「很愚蠢、可恥、危險，而且一點也不美國」。

拜登還說：「各位能想像一位美國前總統說出這樣的話嗎？全世界都聽見了，而且最糟的是，他是認真的。我們歷史上還沒有哪位總統曾向俄羅斯獨裁者俯首稱臣。讓我盡可能說清楚：我永遠不會這麼做。」

拜登在白宮國宴廳發表演說時，指責這位房地產大亨在北約問題上表現得像一個有組織的犯罪首腦。

「當他看待北約時，他看不到這個聯盟保護著美國和全世界，他只看得到保護費。」

拜登指出，若是川普在眾議院的盟友未能跟隨聯邦參議院通過這項規模數十億美元的烏克蘭軍援案，他們將落入蒲亭的圈套。

川普10日在南卡羅來納州一場造勢活動上發表了上述言論，描述他所說是在一次未具體說明的北約會議上與一位國家元首的對話。

川普後來為自己的言論辯護，表示他在2017年至2021年擔任總統期間，藉由讓盟國實現國防開支目標，把北約變得「強大」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130214