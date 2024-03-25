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金與正：日本首相岸田文雄有意與金正恩會談

2024/3/25 13:44（3/25 14:14 更新）
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金與正。（路透社）
金與正。（路透社）
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（中央社首爾25日綜合外電報導）北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天表示，日本首相岸田文雄最近表示他有意盡快透過「另一個管道」會見金正恩。

不過，金與正表示，改善兩國雙邊關係將取決於日本能否做出務實的政治決定。

北韓中央通信社報導，金與正表示：「首相應該知道，僅憑他想要且已做出決定，並不代表他可以或我們國家的領導層就會見他。」

金與正還說：「顯而易見的是，當日本與朝鮮民主主義人民共和國對抗並侵犯其主權時，就會被視為我們的敵人，並將成為攻擊目標的一部分。」

根據北韓中央通信社，金與正表示：「如果日本…做出政治決定，在相互尊重和尊重行為的基礎上，開闢一條改善關係的新道路，我認為兩國可以展開新的未來。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130325

#岸田文雄
#金正恩
#金與正
#北韓
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