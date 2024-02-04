提早追蹤仍追丟 日本對北韓飛彈技術進展備感危機

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（中央社東京4日綜合外電報導）北韓今年一月試射一枚彈道飛彈，日美韓對此首度正式使用即時共享系統分享雷達情報進行因應，雖然日本自衛隊藉此提早開始追蹤飛彈，但研判最後無法持續追蹤到彈著點。

日本讀賣新聞報導，日本政府對北韓在彈道飛彈技術方面取得進展的危機感日益增強。

北韓今年1月14日試射彈道飛彈時，日本、美國及南韓作為強化對策，首度實施雷達情報即時共享。雖然情報共享確實讓自衛隊提早開始進行飛彈追蹤，但研判可能無法持續追蹤到掉落前，飛彈就已從雷達上消失，這讓日本迫切需要強化防衛能力。

北韓1月14日下午試射的這枚彈道飛彈，根據日本政府防衛省說法，最後掉落在日本海。

不只一位日本與南韓政府相關人士透露，美軍早期預警衛星先偵測到北韓發射這枚彈道飛彈，然後由南韓軍方雷達捕捉到將上升的飛彈。

在這種情況下，南韓透過美軍將情報分享給日本，自衛隊也隨即展開追蹤，並將所獲情報即時提供給南韓軍方。

日美韓從2023年12月19日開始運用即時共享系統，但直到今年1月14日北韓試射才首度正式使用。對自衛隊來說，在雷達偵測死角的水平線地點，藉由即時獲得南韓軍方所分享情報，就能提早開始追蹤飛彈。

日本若要使用神盾艦上配備的飛彈進行飛彈攔截的話，在雷達捕捉到飛彈後，需要進行一定時間的追蹤。防衛省相關人士說，哪怕只提早一秒開始追蹤，都能提高攔截成功率。

不過，在推估1月14日這枚飛彈的飛行距離方面，日韓竟出現不小的差距。日本方面判斷至少約500公里，但南韓方面對外宣布約1000公里。因為北韓飛彈是以不規則軌道在低空滑翔、雷達難以追蹤的極音速武器，這可能是飛彈在最後階段從日本雷達上消失的主因。

如果這枚飛彈飛行距離真的是1000公里，那日本就在射程涵蓋範圍內，直接威脅到日本的安全保障。因此，在即時共享雷達情報同時，進一步提升自衛隊偵測及攔截能力不可或缺。

日美政府正以建構提高偵測極音速武器的衛星網為目標，也計畫共同研發新型反彈道飛彈。日本政府也有意充實提高嚇阻力的反擊能力。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130204