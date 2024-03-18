為求突破中國空防 美軍加速推動潛射極音速飛彈測試

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國一名高階官員上週告訴國會，美國海軍正在為極音速飛彈建立一座水下測試設施，並計劃從2030年代初期開始在新一代潛艦部署這款飛彈。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，美國海軍戰略系統計畫主任、海軍中將沃爾夫（Johnny Wolfe）上週在國會發表證詞，讓外界得以一窺美軍未來的規畫。

分析家向日經亞洲表示，隨著中國強化防空系統，由潛艦發射極音速飛彈穿透中國領空的成功機率，比從陸地或水面艦艇發射類似的飛彈還更高，有助摧毀指揮和管制設施等重要資產。在衝突爆發初期就成功搶得先機，對美軍後續派出艦艇和飛機進入戰爭地區至關重要。

美軍正在打造的這款極音速飛彈屬於非核子武器，在淺層軌道的飛行速度號稱最高可達到音速的5倍。這款飛彈兼具彈道飛彈的速度和巡弋飛彈的機動性，可在約15至30分鐘內打擊數千公里外的目標。

沃爾夫12日赴聯邦眾議院軍事委員會戰略武力小組委員會舉行的聽證會，他在書面證詞中解釋說，極音速飛彈將首先交給美國陸軍作為「長程極音速武器」（Long Range Hypersonic Weapon），之後交給美國海軍作為「海基戰力」（sea-based capability）。

這款飛彈預計從2020年代中期開始先部署在宋瓦特級（Zumwalt-class）驅逐艦，隨後於2030年代初期部署在「第五批次」（Block V）維吉尼亞級核動力攻擊潛艦（Virginia-class submarine）。

根據沃爾夫，為了準備極音速飛彈的水下應用，美國海軍正在印第安納州克雷恩（Crane）的美國海軍水面作戰中心（Naval Surface Warfare Center）打造一座水下測試設施。

他在聲明中說，「這座設施將執行水下試射，以確保我軍了解這款飛彈如何飛過水面」。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130318