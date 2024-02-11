軍情官員：英國需準備源頭打擊東風-27等極音速武器

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）軍事情報官員近日表示，英國應做好準備，必要時對中國「東風-27」飛彈等極音速（hypersonic）武器及外國軍事基地實施源頭打擊，以提高英國本土防衛的存活率。

官員指出，英國仍缺乏整合完善的飛彈防禦體系，一旦有大量飛彈或無人機攻擊英國本土，英國恐將面臨遭壓制的風險，因此「源頭打擊」對保護民眾安全十分重要。一旦極音速武器發射、進入空中，試圖攔截它們可能已太遲。

官員示警，英國現在比近年任何時候更可能遭遇「大規模衝突」。從情資示警到建構足以應對大規模衝突的能力，需要時間，而時間可能不夠，因此現在就必須開始準備。

部分英國媒體近日獲邀前往英格蘭東南部劍橋郡（Cambridgeshire）的懷頓（Wyton）空軍基地，參觀國防部軍事情報設施。懷頓基地內的軍事情報中心規模在全球數一數二，也是情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭派駐人員，一同蒐集和研析情資的場所。

台灣海峽情勢、共軍動態及中國軍事科技發展情形，也是英國軍情活動關注項目。

國防大臣夏普斯（Grant Shapps）1月中旬示警，世界正變得越來越危險、由「戰後」過渡至「戰前」時期。一名官員在懷頓基地回應媒體詢問是否同意夏普斯所說時，提到俄羅斯持續全面侵略烏克蘭、衝突可能擴大，以及「中國仍有可能試圖以武力手段拿下台灣」。中東地區安全危機加劇也可能引爆更大規模衝突。

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英國軍情單位關注「東風-27」可能造成的安全威脅。根據報導，武器專家評估，速度達5倍音速以上、滑翔彈頭可改變前進方向以避開對手偵測的「東風-27」，在射程約5000公里的條件下，即足以構成嚴峻挑戰。一名官員稱「東風-27」是目前最令他擔憂的武器之一。

考量中國的規模和科技能力，英國軍事情報官員指出，若中東地區和烏克蘭的局勢可分別以風暴（storm）和颶風（hurricane）形容，中國就是「氣候變遷」（climate change）。這意味中國構成的威脅可能更長遠。（編輯：陳承功）1130211