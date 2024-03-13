美官員示警 中國極音速武器可載核彈襲擊美目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國資深情報分析員今天告訴國會，中國如今有著全球最大的極音速（hypersonic）飛彈軍火庫，且飛彈可搭載核彈頭和常規彈頭擊中美國目標。

「華盛頓時報」（Washington Times）報導，聯邦眾議院軍事委員會之戰略武力小組委員會（House Armed Services Strategic Forces subcommittee）聽證會期間，美國資深國防及軍事官員作證指出，俄羅斯也開發出3種超高速機動武器，可裝載核彈頭或常規彈頭，並在與烏克蘭戰爭中首度對平民動用極音速武器。

中俄這方面的進展，已引發了美國在現代軍備競賽一個關鍵層面落後兩大對手的隱憂。

儘管有著兩用先進飛彈的威脅，美國國防部官員在聽證會中表示，美國並不打算為計畫中的未來極音速飛彈配備核彈頭，因為這類武器有破壞戰略穩定的隱憂。

報導指出，這場聽證會讓外界得知，美國近來幾次試射行動皆以失敗收場；換句話說，在開發和部署速度逾5馬赫（5倍音速）的新型高速飛彈方面，五角大廈是處於落後中俄兩國的態勢。

美國國防情報局（DIA）國家航空暨太空情報中心（National Air and Space Intelligence Center）分析員麥考米克（Jeffrey McCormick）表示，中國過去20年間「大動作」試射並製造極音速飛彈，以供應用來抗美的核子和傳統打擊系統，如今擁有「全世界領先的極音速軍火庫」。

他說，中國最致命的極音速飛彈是2020年部署的東風-17，射程至少1600公里，射程可達「西太平洋的美國軍事基地和艦隊資產」。

美國軍事官員在聽證會上表示，五角大廈正快馬加鞭開發可從飛機、地面發射器、驅逐艦和潛艦發射的極音速飛彈。然而，多次試射失敗已重挫這項有著第一優先等級的數十億美元武器計畫。

小組委員會主席藍伯恩（Doug Lamborn）表示，美國極音速飛彈的開發工作是「我們國防最緊迫的議題之一」。這位共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員說：「中國和俄羅斯持續以驚人速度發展相關計畫。」

華盛頓時報報導，俄羅斯擁有的極音速武器包括飛行速度10馬赫、射程約2000公里的「匕首」（Kinzhal）飛彈。麥考米克表示，「匕首」被廣泛使用在俄烏戰爭之中，且效果不一。

俄國其他極音速飛彈還包括SS-19 Mod 4以及「鋯石」（Tsirkon）。其中「鋯石」是艦射極音速飛彈，飛行速度達8馬赫，射程達1000公里。麥考米克表示，烏克蘭軍方曾在爆炸現場發現鋯石零件。

此外，俄羅斯也計劃開發可用於干擾衛星的太空核子武器。

小組委員會主席藍伯恩表示，印度太平洋地區需要極音速飛彈來抗衡中國飛彈。

他說，這類飛彈「讓我們有能力打擊其他部隊無力因應的各項遠程、防禦性和時間緊迫之威脅」。他說：「明確的說，中國和俄羅斯在極音速能力方面握有優勢…我們必須立即採取行動，在美國落後對手更多之前，讓相關計畫步入正軌。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130313