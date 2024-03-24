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莫斯科音樂廳恐攻 金正恩向蒲亭表慰問

2024/3/24 21:32
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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩就莫斯科音樂廳恐怖攻擊事件向俄羅斯總統蒲亭發送慰問電，並表示沒有任何事情能合理化針對人類生命的恐怖主義。

北韓中央通信社報導，金正恩就「莫斯科州發生大規模恐怖攻擊事件」造成重大傷亡的消息，向蒲亭（Vladimir Putin）、俄羅斯人民、受害者及其家屬「表達深切的哀悼和慰問」。

路透社報導，北韓中央通信社稱這則慰問電於昨天發出，金正恩表示，「反對一切形式的恐怖主義是朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）政府一貫立場，沒有任何事情能合理化威脅人類生命、令人髮指的恐怖主義」。

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隨著兩國關係近幾個月更加緊密，金正恩和蒲亭的個人友誼也不斷加深，這得益於金正恩去年訪問俄國遠東，以及平壤當局在俄國與烏克蘭的戰爭中，向莫斯科提供武器援助。

俄國指出，在22日恐攻事件中射殺民眾的所有4名凶手已被逮捕，伊斯蘭主義武裝組織伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。俄國調查委員會（Investigative Committee）指出，共有133人在這起槍擊事件中喪生。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130324

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