日媒：交涉核處理水 中國要求建立賠償制度被拒

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（中央社東京13日綜合外電報導）日媒報導，消息人士昨天透露，中國要求日本建立損害賠償制度，以因應東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海在未來可能造成的經濟損失，不過這項要求遭到日本拒絕。

共同社報導，多名熟悉日中關係的人士透露上述消息並指出，日本以國際原子能總署（IAEA）已發布報告稱「核處理水」排海符合國際安全標準為由，拒絕了這項要求。

消息人士指出，兩國政府持續透過外交管道交涉「核處理水」相關事務，而北京當局似乎無意撤回建立損害賠償制度的要求。

消息人士也說，中國與日本政府對話並獨自建立監測系統的同時，也把損害賠償制度定位成因應「核處理水」的「三大機制」之一。中方的高級官員2023年透過多個外交管道，提出建立損害賠償制度的要求。

中國為反制日本福島第一核電廠的「核處理水」排海，2023年8月底起全面停止日本水產品輸入。目前依舊不清楚禁令何時撤除。

此外，有關日本與中國交涉「核處理水」事項，如何監測「核處理水」排海的方式成為焦點。

日本主張透過IAEA監測；而中國則要求獨自建立「長期有效的國際監測體制」。

岸田與中國國家主席習近平2023年11月在美國舉行會談時，雙方同意「透過建設性協商和對話」尋求解決問題的方法。

岸田當時在會後告訴媒體，兩位領袖也確認以科學為基礎展開交涉。

消息人士也稱，日本與中國官方以及營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）1月已召開線上會議，不過當時沒有取得明顯進展。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130313