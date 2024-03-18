福島核處理水排海 核安會：IAEA取樣濃度低於限值

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（中央社記者曾智怡台北18日電）日本福島第一核電廠昨天結束第4批次核處理水排放作業，核安會今天表示，根據國際原子能總署（IAEA）獨立取樣分析結果，氚濃度遠低於日本承諾的排放限值。

日本福島第一核電廠第4批次含氚廢水排放作業於2月28日開始，總排放體積為7794公噸，氚總活度約1.4兆貝克。排放期間2度因福島地區地震震度達5級以上，啟動預防性暫停排放，東電在確認多核種去除設備（ALPS）、移送設施、稀釋與排放設施無異常後，恢復排放，並於3月17日結束排放作業。

自去年8月24日排放含氚廢水至今，總計排放3萬1145公噸，氚總活度約5兆貝克。

核安會掌握，IAEA在排放開始後，公布對東電公司稀釋後處理水的獨立取樣分析結果，氚濃度遠低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。

日方於排放期間，執行海域環境取樣與快速檢測，3公里內海域海水監測結果，均未超過每公升700貝克，3至10公里內海域海水監測結果，亦未超過每公升30貝克的停止排放標準。

依交通部氣象署今天最新的海流擴散預報顯示，第4批次排放含氚廢水，目前沿海流於日本沿岸海域緩慢往北移動，而前3批次的含氚廢水，主要隨著洋流往東擴散，目前對台灣周遭海域無任何影響。

核安會表示，將持續透過跨部會合作進行海域輻射監測，自106年開始至今，累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共8259件樣本分析，分析結果皆無輻射異常。（編輯：林克倫）1130318