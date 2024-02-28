福島核處理水第4批次排放 核安會：前3次監測無異常

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（中央社記者劉千綾台北28日電）福島核電廠去年下半年啟動排放核處理水，今天執行第4批次排放。核安會表示，先前已排放3批次的核處理水，主要往東向前進，對台灣周遭海域並無影響，將持續跨部會強化台灣與離島海域、及北太平洋公海等輻射監測。

核安會今天發布新聞稿表示，持續掌握日本福島第一核電廠含氚廢水排放作業，自去年8月24日迄今，已執行3批次排放作業，總排放體積約2萬3400立方公尺，氚總活度約3.2兆貝克。

日本福島第一核電廠今天開始，進行第4批次的核處理水排放作業，預計連續排放17天，排放總體積預估約7800立方公尺，氚總活度約1.4兆貝克。

海域輻射監測方面，核安會表示，自106年開始執行監測，建立台灣周邊海域輻射背景資料庫。

為因應日本核處理水排放作業，核安會自109年陸續透過跨部會合作，強化進行台灣與離島海域、北太平洋公海等輻射監測。去年度完成海水、漁獲等各式海域樣本取樣分析4270件，分析結果無輻射異常。

統計自106年至112年，已累積完成海水、海生物、岸沙（含海底泥）等，共計7738件樣本分析，分析結果皆無輻射異常。

此外，氣象署與國原院合作，自日本福島去年開始排放核處理水，依日本實際排放狀況，模擬放射性物質傳輸路徑，預測可能影響範圍，提供未來7天預報資料。

核安會表示，依氣象署最新的海流擴散預報顯示，先前已排放3批次的核處理水，受黑潮延伸流與北太平洋洋流影響，主要往東向前進，若以海水氚背景值的千萬分之一來看，排放水已傳送至「黑潮延伸流東區」。各區域的氚濃度為綠燈，對台灣周遭海域無影響。

核安會表示，密切掌握日本排放資訊與國際原子能總署（IAEA）的監督結果，於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」設置「國際監測資訊即時看」，隨時掌握日本最新排放動態。

公開資訊方面，核安會表示，每週定期更新「跨部會輻射監測整合儀表板」及「一週擴散預報概述」，供民眾掌握海域監測結果與未來擴散趨勢。（編輯：楊蘭軒）1130228