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南海緊張升溫 菲律賓總統將會美國務卿談安全合作

2024/3/14 11:03
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（中央社馬尼拉14日綜合外電報導）菲律賓總統府昨晚聲明指出，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）本月19日將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，商議合作與安全事宜。

路透社報導，菲律賓和中國近來緊張關係加劇，兩國都主張在南海擁有主權，並指控對方在這個具戰略意義的水道上採取挑釁行為。

繼中國國家主席習近平強調要「統籌海上軍事鬥爭準備」後，小馬可仕矢言將捍衛菲律賓的海事聲索。

小馬可仕本週訪問德國柏林時在記者會上表示：「我並不感到驚訝，但面對中國可能更積極地吞併我們部分領土的企圖，我們將必須繼續盡可能保衛我們的海事主權。」

日本「朝日新聞」報導，美國、日本和菲律賓領袖下個月在華府舉行高峰會的計畫，目前已進入最後籌辦階段。

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年裁決，中國宣稱對南海大部分地區擁有「無可爭辯主權」的主張沒有法律依據。北京則拒絕接受這項裁決。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1130314

#小馬可仕
#中國
#習近平
#菲律賓
#布林肯
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