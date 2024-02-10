南海緊張 菲美相隔一個月再展開海上合作行動

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓和美國1月初剛進行第2次海上合作行動，美軍出動航空母艦、巡洋艦、驅逐艦及多架戰機參與聯合巡邏和演習，第3次海上合作行動9日又於南海登場，以強化雙方海上戰力。

南海情勢持續緊張，菲美兩國不到3個月期間已在南海進行3次聯合巡邏和海上合作行動。

菲律賓武裝部隊指出，菲國軍方和美國印太司令部9日成功進行第3次菲美海上合作行動（Maritime Cooperative Activity），重申兩國致力維護區域安全穩定。

美軍獨立級濱海戰鬥艦「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords）和第23直升機海上作戰中隊的MH-60S海鷹直升機（Sea Hawk）9日與菲律賓海軍近海巡邏艦「皮勒號」（BRP Gregorio del Pilar）及一架阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）AW109直升機在南海進行進階計畫和海上通訊等訓練。

菲美兩國去年11月21日首度展開為期3天的海上合作行動，聯合巡邏地點包括南海和近台灣的巴丹群島（Batanes）。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當時在社群媒體表示：「我們的目標是透過合作努力強化區域安全，並與美國建立無縫夥伴關係，以維護我們的共同利益。」

一個多月後，美軍今年1月3日到4日出動航空母艦、巡洋艦、2艘驅逐艦和多架戰機，參與菲美第2次海上合作行動。菲美兩國進行聯合巡邏、進階海上通訊演習、分區戰術演習（DIVTACS）、通行、海上攻擊等演練。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）說：「持續的海上合作行動展現菲律賓和美國軍隊持久的夥伴關係。這昭示我們對自由開放印太地區的承諾，並促進更緊密的合作，以進一步強化我們的海上能力。」

菲方表示，海上合作行動已成為菲美軍隊例行活動，透過海上安全和海域意識活動持續加強聯合行動力。

美國海軍第7艦隊第7驅逐艦中隊發布聲明表示，美菲兩國透過海上合作行動，「增強雙方支持自由開放印太地區的綜合戰備與能力」。

第7驅逐艦中隊隊長路易斯（Sean Lewis）說，與盟友共同航行和行動，展現「我們致力提高我們的聯合行動力，以及與菲律賓武裝部隊的持續協調配合」。（編輯：徐睿承）1130210

美軍獨立級濱海戰鬥艦「吉佛茲號」與菲律賓海軍近海巡邏艦「皮勒號」9日在南海進行菲美第3次海上合作行動。（菲律賓武裝部隊西部軍區提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月9日