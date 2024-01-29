杜特蒂之子批小馬可仕沒同情心 兩家族嫌隙日深

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（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）菲律賓兩大政治家族之間的裂痕日益加深，前總統杜特蒂之子今天批評現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）懶散且缺乏同情心，敦促小馬可仕辭職。

法新社報導，小馬可仕與杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女薩拉（Sara Duterte）聯手贏得2022年大選，薩拉擔任副總統，但隨著小馬可仕背離杜特蒂的反毒和外交政策，兩家族的結盟出現了裂痕。

杜特蒂之子、菲律賓第3大城納卯（Davao）市長塞巴斯汀（Sebastian Baste Duterte）表示，他父親任內強硬掃毒，現在當局卻放寬相關措施，導致犯罪活動死灰復燃。

塞巴斯汀還在一次領袖論壇上指責小馬可仕允許美國人進入菲律賓，危及無辜的菲律賓人。塞巴斯汀指的是擴大美國進入軍事基地的範圍，其中包括幾個靠近台灣的軍事基地。

老杜特蒂與中國建立了更密切的關係。

塞巴斯汀也反對小馬可仕決定與共產主義叛亂分子重啟和平談判，還說小馬可仕對曾生活在叛亂分子據點的人民苦難一無所知。

塞巴斯汀說：「你們懶散、缺乏同情心，這就是我們不快樂的原因。」

小馬可仕與杜特蒂家族的結盟對他贏得總統大選至關重要，因此，雙方關係惡化可能會影響到他在明年國會期中選舉前鞏固基本盤支持的努力。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130129