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香港泛民顛覆國家政權案 源起反送中、事件始末回顧
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菲總統小馬可仕與川普通話 美防長重申共同防禦承諾

2024/11/19 19:48
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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕表示，他與美國總統當選人川普今天進行通話，兩人討論了菲美聯盟，期盼強化這樣深厚的關係。美國防長奧斯汀也強調，兩國聯盟關係不受政權交替影響。

路透社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）告訴記者，與川普的通話「非常友好」、「富有成效」，他計劃盡快與川普會面。

小馬可仕說：「我認為總統當選人川普很高興聽到來自菲律賓的消息。」菲、美面臨共同區域安全挑戰，上任兩年多的小馬可仕政府已強化對華府國防關係。

小馬可仕說，川普還問候他已高齡95歲的母親、前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos），「他問『伊美黛好嗎？』我告訴他，她向你表達祝賀」。

中國的南海和台灣政策日益專斷，華府致力加以對抗，曾是美國殖民地的菲律賓被視為在其中發揮核心作用。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天造訪菲軍在巴拉旺島（Palawan Island）的西方司令部（Western Command）。他在緊鄰南海的巴拉旺島重申華府根據1951年「菲美共同防禦條約」對菲律賓所作承諾。

奧斯汀在與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）的聯合記者會上說：「美國人堅守防衛菲律賓的承諾。」

他指出：「我們對共同防禦條約的承諾堅若磐石。讓我再說一次，共同防禦條約適用於我們的軍隊、飛機或公共船隻，包括海岸防衛隊船艦，在南海任何地方遭到武裝攻擊。」（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1131119

川普
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小馬可仕
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