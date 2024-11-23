菲副總統語出威脅 總統府衛隊加強保護小馬可仕

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（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）菲律賓副總統薩拉針對總統小馬可仕發出驚人之語，菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）發布聲明，稱總統府衛隊已採取立即性的適當行動，回應針對總統的人身安全威脅。

薩拉（Sara Duterte）昨晚在一場視訊記者會上說，她已交待一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和菲國眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

羅慕德斯是小馬可仕的表弟，薩拉聲稱羅慕德斯視她為政途障礙，想將她鏟除。

菲律賓總統府通訊辦公室今天發布聲明說，針對薩拉雇人刺殺總統的明確言論，總統府文官長已指示總統府衛隊採取「立即性的適當行動。」

聲明說，針對總統的人身威脅不容輕忽，特別是這個威脅是在公開場合明確揭露。

薩拉是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女。她與父親杜特蒂一樣，以發言及作風強悍而著稱。她10月間曾揚言，如果馬可仕家族繼續對她進行政治鬥爭，她將把老馬可仕的遺體從墓中挖出，丟到南海。

馬可仕與杜特蒂兩家族原本關係良好，小馬可仕與薩拉甚至於2022年搭擋競選總統和副總統，但兩家在選後迅速交惡。

觀察家認為，兩家族對美中的政治立場不同以及政治利益分配不符預期，是主要原因。（編輯：高照芬）1131123