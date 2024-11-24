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菲副總統薩拉威脅暗殺小馬可仕 馬尼拉視為國安問題

2024/11/24 16:11
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（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）菲律賓高階官員今天表示，國家安全委員會將查證副總統薩拉．杜特蒂對總統小馬可仕發出的暗殺威脅，並指這是「國安問題」。

薩拉（Sara Duterte）昨天在視訊記者會上以強硬措詞談到，她已交待一名殺手，如果她被刺殺，就去追殺小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和菲律賓眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）指出，政府將所有對總統的威脅視為「嚴重」恐嚇，並誓言與執法部門和情報界密切合作，調查這項威脅及可能的行凶者。

安約透過聲明說：「任何針對總統性命的威脅都應查證，並視為國安問題。」

因應薩拉的威脅，小馬可仕的總統安全指揮部表示，已加強對小馬可仕的保護措施，且國家警察局長已下令進行相關調查。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉和小馬可仕曾是政治盟友，兩人於2022年搭檔競選總統和副總統，並取得壓倒性勝利。然而，由於他們對外交政策、杜特蒂任內血腥的毒品戰爭等議題具有分歧意見，這一結盟關係於今年破裂。

小馬可仕的國會盟友正分別對杜特蒂父女進行調查，杜特蒂的毒品戰爭導致6000多人在掃毒行動中喪命，薩拉則被控於擔任教育部長期間挪用公款，涉嫌貪汙。

杜特蒂父女均否認自己有不當行為。薩拉已於今年6月辭去兼任教育部長和反叛亂工作小組副主席職務，退出小馬可仕內閣。（譯者：陳昱婷/核稿：洪培英）1131124

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