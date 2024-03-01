美國將調查中國汽車風險 中方：停止歧視打壓

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（中央社台北1日電）針對美國將調查中國聯網汽車的國安風險，並考慮制定法規因應，中國外交部今天批評美方大搞貿易保護主義，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場，呼籲美方停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中企。

憑藉價廉的新能源汽車，中國去年躍為全球最大汽車出口國；這些汽車多具備聯網技術，可收集儲存數據。

據環球網，中國外交部發言人毛寧1日下午在例行記者會回應外媒相關提問時強調，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的「不公平」做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。

她說，中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車企一直充分享受中國大市場的紅利，反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧視性的補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場。這種把經貿問題政治化的做法，只會阻礙美國汽車產業的發展。

毛寧說，中方敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。

據法新社，美國政府今天稍早表示，隨著對數據安全的擔憂與日俱增，美國正著手調查「聯網汽車」的國家安全風險，特別是中國製造的技術。

美國總統拜登（Joe Biden）在聲明中說：「中國決心主導汽車市場的未來，包括採取不公平的做法。」

他還說：「中國的政策可能會讓他們的車輛充斥我們的市場，對我們的國家安全帶來風險。」

白宮指出，聯網車輛收集駕駛和乘客大量的數據，透過攝影機和感應器記錄美國基礎設施的資訊，並且可以遠端駕駛或停用。

白宮說，在拜登的指示下，商務部將調查使用中國等「令人憂心國家」技術的聯網汽車帶來的風險，並考慮制定法規因應這種威脅。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130301