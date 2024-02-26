更多編輯台推薦新聞：
行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國傳在黃岩島設屏障 北京稱不得不採必要措施

2024/2/26 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海26日電）中菲南海爭端持續。據報導，中國最近在黃岩島的潟湖入口安裝了一道屏障，中國外交部發言人毛寧對此並未否認，只宣稱中方「不得不採取必要措施」來維護主權和海洋權益。

中新網報導，今天中國外交部的例行記者會上，路透社記者提問，媒體報導和衛星圖像顯示，中國最近在黃岩島的潟湖入口安裝了一道屏障。他詢問中方能否證實此消息，並說明設置這個屏障的目的、以及它是否可能成為該潟湖入口上的永久固定裝置。

毛寧宣稱，黃岩島是「中國固有領土」，近來菲律賓方面在黃岩島海域採取一系列「侵犯中國主權」的行為，中方「不得不採取必要措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益」。

法新社報導，菲律賓當局25日指控中國海警船近日試圖攔下一艘向漁民運送物資的菲國政府船隻，這是在具有爭議的黃岩島附近海域，兩週內發生的第2起類似事件。

中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島後，這個由珊瑚礁和礁石組成的地帶，就成為兩國發生衝突的問題點。自此之後，北京當局就在當地部署巡邏艇，阻撓菲律賓漁民前去捕魚。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，但位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年曾裁定，中國的主張沒有法律依據。（編輯：邱國強）1130226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227