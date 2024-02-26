中國傳在黃岩島設屏障 北京稱不得不採必要措施

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（中央社記者張淑伶上海26日電）中菲南海爭端持續。據報導，中國最近在黃岩島的潟湖入口安裝了一道屏障，中國外交部發言人毛寧對此並未否認，只宣稱中方「不得不採取必要措施」來維護主權和海洋權益。

中新網報導，今天中國外交部的例行記者會上，路透社記者提問，媒體報導和衛星圖像顯示，中國最近在黃岩島的潟湖入口安裝了一道屏障。他詢問中方能否證實此消息，並說明設置這個屏障的目的、以及它是否可能成為該潟湖入口上的永久固定裝置。

毛寧宣稱，黃岩島是「中國固有領土」，近來菲律賓方面在黃岩島海域採取一系列「侵犯中國主權」的行為，中方「不得不採取必要措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益」。

法新社報導，菲律賓當局25日指控中國海警船近日試圖攔下一艘向漁民運送物資的菲國政府船隻，這是在具有爭議的黃岩島附近海域，兩週內發生的第2起類似事件。

中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島後，這個由珊瑚礁和礁石組成的地帶，就成為兩國發生衝突的問題點。自此之後，北京當局就在當地部署巡邏艇，阻撓菲律賓漁民前去捕魚。

中國聲稱擁有幾乎整片南海的主權，但位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年曾裁定，中國的主張沒有法律依據。（編輯：邱國強）1130226