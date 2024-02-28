中國再派代表訪俄烏 自稱展開第2輪穿梭外交

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（中央社記者張淑伶上海28日電）俄烏戰爭滿兩年之際，中國外交部發言人毛寧今天宣布，中國政府歐亞事務特別代表李輝將於3月2日起訪問俄、烏、歐盟等國，就推動政治解決烏克蘭危機展開第2輪穿梭外交。

中新網報導，毛寧下午在例行記者會上宣布：中國政府歐亞事務特別代表李輝將於3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國。

中國至今不願意以戰爭描述俄羅斯侵略烏克蘭，並在實質上偏向俄羅斯。

毛寧說，「烏克蘭危機」全面升級已滿兩年，戰事仍在持續延宕，當前最緊迫的就是恢復和平。「早一天開啓和談，損失就會減少一分。」

毛寧提到，過去兩年來，中國「從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步」。她並以中方發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件及派特使穿梭斡旋為例，宣稱「中方沒有袖手旁觀，沒有拱火澆油，更沒有從中漁利」。

她又說，中國將繼續發揮自身獨特作用，開展穿梭外交，凝聚各方共識，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧。

2023年5月，李輝曾以中國政府歐亞事務特別代表的身分走訪烏克蘭、波蘭、法國、德國、比利時和俄羅斯，但並未對俄烏戰爭造成實質影響。（編輯：邱國強）1130228