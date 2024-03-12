中俄伊聯合演習 美退將示警：三國合作問題大

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（中央社台北12日電）中東區域情勢緊張之際，中國、俄羅斯及伊朗三國11日展開名為「安全紐帶-2024」聯合演習；美媒報導，美國退役將領關切中俄伊三國軍事合作，指這將成為華盛頓「未來許多年」的問題。

中國國防部微信公眾號「國防部發布」今天發布消息，指中國、俄羅斯及伊朗三國11至15日在阿曼灣附近展開名為「安全紐帶-2024」的聯合演習，以反海盜、搜救為主要內容，稱將進一步展示共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願和能力。

中國國防部11日表示，將派出第45批護航編隊飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、飛彈護衛艦臨滄艦和綜合補給艦東平湖艦」，當日上午中方參演艦艇已抵達伊朗附近海域，與伊朗、俄羅斯海軍參演艦艇完成兵力集結。

法新社11日報導，中俄伊三國2023年3月也在相同海域舉行「安全紐帶-2023」聯合軍演，而今年演習正值遇區域緊張升溫，包括以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）交戰，另伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也屢屢攻擊航經紅海船隻。

雖然中俄伊以海上安全為名，但西方對於三國聯合展現軍事力量則持負面看法。

美國之音今天報導，美國官員先前曾對中國、伊朗和俄羅斯三國之間日益成長的軍事關係表示關切。

2023年，前美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾表示，中國、俄羅斯和伊朗將成為華盛頓「未來許多年」的問題。密利說，若伊朗選擇要製造核彈，僅需幾個月時間就能造出。（編輯：唐佩君/邱國強）1130312